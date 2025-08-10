女優の香椎由宇（38）が9日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に15年ぶりに出演。妊娠が分かってからの15年を振り返り、母親になって得たものについて語った。香椎は「ちょうど本当、15年前に、妊娠しているって分かってからの15年は、簡単な言葉でいうと歯がゆい期間はありましたね」と明かした。そして「同じ事務所にも同い年ぐらいの女優さんもいて、何人も仲良い女優さんがいる中で、彼女、彼らがCM出てた