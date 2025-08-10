よく「夜に爪を切ってはいけない」と言われますが、みなさんは1日のどのタイミングで爪を切っていますか。株式会社プラネット （東京都港区）が実施した「爪のケア」に関する意識調査によると、「入浴後」や「就寝前」など夜に爪を切る人が多数派であることがわかりました。【調査結果を見る】1日のどのタイミングで爪を切ることが多いですか？調査は、全国の男女4000人を対象として、2025年5月にインターネットで実施されました。