中学野球の東北大会、第3代表決定戦で横手南が勝ち全国大会出場を決めました。横手南は1回裏、酒田第四にタイムリーヒットを打たれ、先制を許します。その後もリードを広げられますが3回表、フォアボールで2アウト満塁のチャンス。4番冨永は打ち取られた当たりでしたが、相手の守備の乱れでランナー2人が帰り、1点差に詰め寄ります。4回にも相手のミスで同点に追いつくと、最終回の7回。2アウト2塁で5番熊