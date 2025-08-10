◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２５節ＦＣ東京―鹿島（１０日・味の素スタジアム）首位の神戸を勝ち点２差で追う鹿島は、アウェーでＦＣ東京と対戦する。ＤＦ濃野公人を出場停止で欠く右サイドバックには、右ＭＦに定着していた小池龍太を回した。前線４枚は荒木遼太郎、チャヴリッチ、鈴木優磨、レオセアラ。荒木は５月３１日のＧ大阪戦以来、６試合ぶりのスタメン出場となる。左サイドバックには、自身初の古巣戦となる小川諒