栄養もボリュームも満点！ 地元愛あふれる定食を「ひのともり」季節の贅沢定食2200円。鮮魚22のエスカベッシュや自家製鶏ハム、豆腐ハンバーグなどそのつど替わる小皿が並ぶバスクチーズケーキ550円はコクたっぷりで濃厚。その日に使用するチーズにより味わいが変わる。コーヒー600円、セット1050円2021年に東京から能登移住を決めたフレンチシェフ日野さん。震災をきっかけに誰もが親しめる店にリニューアル。木の温もりに包まれ