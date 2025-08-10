◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（１０日・横浜）巨人の阿部慎之助監督が１０日、試合中止を受けて先発予定だった赤星優志投手をスライド登板させないことを明かした。ＤｅＮＡとの３戦目が雨天中止となり「恵みの雨になりましたって言うしかないよね。赤星は一回飛ばす」と赤星をスライドさせずに次回登板へ調整を重ねると語った。チームは５日から９連戦となっており、ここまで５試合を消化して４勝１敗。１日の中