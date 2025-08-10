◇明治安田J1リーグ第25節第2日G大阪-岡山（2025年8月10日パナスタ）岡山戦の試合前に、G大阪がクラブの初代監督で10日に大阪府内の病院で肺炎のため死去した釜本邦茂さん（享年81）を追悼した。水谷尚人社長が取材に対応し「朝、スタッフから連絡を受けて、びっくりして。ものすごく残念。ガンバは、釜本さんに近づける選手を育てるのが、アカデミーからトップへの仕事」と神妙に話した。釜本氏は現役時代プレーした