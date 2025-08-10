◇明治安田J1リーグ第25節（2025年8月10日町田GIONスタジアム）J1で6位のFC町田ゼルビアはホーム町田GIONスタジアムで首位・神戸を迎え撃つ。試合に先立ち、先発メンバーが発表された。勝利すればリーグ戦6連勝、公式戦9連勝となる。6日の天皇杯4回戦・京都戦から中3日で迎え、黒田剛監督は先発1人を変更。MF仙頭啓矢に代えて、FW相馬勇紀を起用した。相馬は公式戦2試合ぶりの先発となる。▽町田の先発メンバー【GK】谷晃