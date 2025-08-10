◆パ・リーグロッテ―オリックス（１０日・ＺＯＺＯマリン）午後６時開始予定だったＺＯＺＯマリンスタジアムでのロッテ―オリックス戦は悪天候のため中止になることが発表された。３連戦初戦だった前日９日は、同点の８回に若月の適時打で勝ち越したオリックスが３―２と１点差で制して連敗を「５」で止めた。一方でロッテは５、６回と２度も追いついたが、同点の８回で４番手で登板した横山が勝ち越しを許して踏ん張れずに