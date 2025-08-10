10日の中京7R・CBC賞（芝1200メートル）は5番人気のインビンシブルパパ（牡4＝伊藤大）が逃げ切った。勝ち時計は1分7秒4。6番人気のカルチャーデイ（牝4＝四位、父ファインニードル）は5着だった。カルチャーデイに騎乗した横山典は「もう少しリラックスしてくれれば良かったね。でもよく頑張っているよ」と話した。