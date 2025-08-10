1968年メキシコ五輪銅メダリストで、日本サッカー界を代表するストライカーとして活躍した釜本邦茂さんが10日に大阪府内の病院で肺炎のため死去した。81歳。元日本代表MF本田圭佑氏（39）が都内で取材に応じ、故人をしのんだ。サッカーを始めて間もない小学低学年の時に「釜本サッカースクース」に参加したことを回想。「周りの選手は誰も釜本さんに気付いていなかったんですけど、僕は父親が釜本さんのことが大好きだったので