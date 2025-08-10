大相撲の夏巡業が１０日、山形・山辺町で行われ、横綱・大の里（二所ノ関）が名古屋場所後、初めて相撲を取る稽古を行った。同じ相手と相撲を取る三番稽古で、同じ石川・津幡町出身で１学年後輩の十両・欧勝海（鳴戸）を指名。四つ身が得意な相手に対し、巻き替えなどのさまざまな動きを見せ、計７番を取った。稽古後は「しっかりと稽古を積んでいければ」と語った。またぶつかり稽古では豊昇龍（立浪）と互いに胸を出し合い、