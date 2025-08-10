女優の二階堂ふみが１０日、お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーと結婚したことを自身の公式サイトなどで発表した。二階堂の所属事務所公式サイトで報告され、カズレーザーの公式Ｘ（旧ツイッター）でも連名の文章でゴールインが発表された。衝撃のカップル誕生にネットも沸騰。Ｘ（旧ツイッター）では発表直後には「カズレーザー」のワードがトレンド１位に急浮上した。さらにネットで話題なのが、８年前の２人の