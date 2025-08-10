不信任決議可決による失職に伴う沖縄県石垣市長選が10日告示され、いずれも無所属で、新人の元市議砥板芳行氏（55）、出直し選に臨む前職中山義隆氏（58）＝自民、公明推薦＝の2人が届け出た。投開票は17日。市が6月定例会に提出した専決処分の議案を巡り、執行部による決裁の日付の改ざんや虚偽答弁が発覚し、市議会は中山氏への不信任決議を可決。自民党会派の大半も賛成していた。自民は中山氏を推薦した対応との整合性を問