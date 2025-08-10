チクングニア熱感染防止措置を呼びかける印刷物＝6日、中国広東省広州市の病院（共同）【広州共同】中国広東省の保健当局は10日、同省で感染が拡大しているチクングニア熱について、3〜9日までの1週間で新たな感染者が1387人確認されたと発表した。同省のこれまでの発表に基づくと、今年の感染者は計約9100人。死者はいない。チクングニア熱は蚊が媒介する熱帯病。日本の厚生労働省によると、発熱や関節痛、発疹などの症状が出