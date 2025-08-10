第2次世界大戦の末期、ソ連軍に恐れられた旧日本軍のゲリラ部隊が存在した。彼らはソ連軍から決死隊を意味する「スメルトニク」と名付けられ、1945年8月15日以降も激戦を繰り広げたとされる。最終的に肉弾戦をも辞さなかったという恐怖の部隊は、どのような戦いを繰り広げたのか。『満州スパイ戦秘史』（永井靖二著、朝日新聞出版）から一部抜粋し、お届けする。（全3回の1回目／続きを読む）【画像】ソ連軍を怯えさせたゲリラ部