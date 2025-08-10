硬式野球部員の暴力事案に揺れる広陵高校の堀正和校長が10日、緊急会見を開きました。■広陵高校堀正和校長「全国高校野球選手権において、広陵高校の2回戦以降の出場を辞退することを決定しました。複数の情報がSNSなどで取り上げられています。こうした事態を重く受け止め、本大会への出場を辞退した上で、すみやかに指導体制の抜本的な見直しを図ることにしました。」（2025年8月10日）