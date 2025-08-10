◆第１７回レパードＳ・Ｇ３（８月１０日、新潟・ダート１８００メートル、不良）３歳限定のダート重賞は１５頭立てで争われ、５番人気で松山弘平騎手騎乗のドンインザムード（牡、栗東・今野貞一厩舎、父アジアエクスプレス）がゴール前で抜け出し、２走前のＵＡＥダービー・Ｇ２（３着）に続く２度目の重賞挑戦で初タイトルをつかみ、１４年に制した父との親子制覇となった。今野調教師は今年６月のラジオＮＩＫＫＥＩ賞（エキ