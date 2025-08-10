〈「ろくな武器も持たず、最後は肉弾戦で…」第2次大戦末期、ソ連軍を恐れさせた「旧日本軍のゲリラ部隊」教官が語る“無謀な計画”〉から続く第2次世界大戦の末期、ソ連軍に恐れられた旧日本軍のゲリラ部隊が存在した。彼らはソ連軍から決死隊を意味する「スメルトニク」と名付けられ、1945年8月15日以降も激戦を繰り広げたとされる。最終的に肉弾戦をも辞さなかったという恐怖の部隊は、1945年の8月14日からソ連への夜襲を開始