活発な前線が北陸地方に停滞している影響で、今日10日(日)は石川県能登を中心に再び活発な雨雲がかかっています。石川県能登には今日10日(日)17時現在、土砂災害警戒情報が発表されています。明日11日(月)にかけて土砂災害に厳重に警戒してください。また、福井県・石川県・富山県では明後日12日(火)にかけて、新潟県では13日(水)にかけて警報級の大雨のおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒を続け