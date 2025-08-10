気象庁によりますと、霧島連山の新燃岳は10日午前5時23分に噴火し、噴煙が3000メートルを超えました。 噴火は午後3時現在も続いているもようです。今後、噴火が発生した場合、北東方向に降灰が予想されます。 新燃岳は噴火警戒レベルは、3の「入山規制」が継続中です。火山活動は活発な状態で経過していて、火口から概ね3キロの範囲では大きな噴石などに警戒してください。 ・ ・ ・