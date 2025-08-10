10日午後4時半ごろから午後5時すぎにかけて、福岡県に土砂災害警戒情報が発表されました。新たに土砂災害警戒が発表されたのは豊前市、糸島市、篠栗町、久山町、粕屋町、小竹町、糸田町、大任町、赤村です。降り続く大雨のため、警戒対象地域では土砂災害の危険度が高まっています。避難が必要となる危険な状況となっています。崖の近くなど土砂災害の発生しやすい地区にお住まいの方は、早めの避難を心がけるとともに、市町村から