暴力など野球部内の不適切な行為をめぐる情報がSNSで大きく取り上げられる中、広島代表の広陵高校が夏の甲子園大会への出場を辞退しました。広陵高校堀正和 校長「多大なご迷惑、ご心配をおかけしましたこと深くお詫び申し上げます」広陵高校は午後、兵庫県内で会見し、2回戦以降の出場辞退を表明しました。広陵高校硬式野球部では、1月に部員間での暴力行為が発生し、再発防止策を策定。3月に日本高野連から厳重注意を受け