■MLBドジャース 9ー1 ブルージェイズ（日本時間10日、ドジャー・スタジアム）【写真で見る】大谷翔平ファンを公言、陸上界のスーパースター「メジャーに来る3年前にユニフォームを買ったんだ」ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのブルージェイズ戦に“1番・DH”で出場。2点リードの5回の第3打席で2試合ぶりとなる40号本塁打を放つなど4打数2安打（申告敬遠1）で勝利に貢献。40号大台到達は3年連続、チームは2連勝を飾った。