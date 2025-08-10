追悼集会であいさつする「松代大本営追悼碑を守る会」の表秀孝会長＝10日午前、長野市太平洋戦争末期に皇居や政府機関の移転先として建設が進められた長野市の地下壕「松代大本営」跡地で10日、工事で犠牲になった朝鮮人労働者の追悼集会が開かれた。主催した「松代大本営追悼碑を守る会」の表秀孝会長（84）は「時代の波に流されず、歴史を直視し、再び誤ることのない今日を生きていく」とあいさつした。建立30年となった朝鮮