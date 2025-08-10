気象台は、午後5時36分に、洪水警報を呉市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】広島県・呉市に発表 10日17:36時点南部では、11日昼前まで土砂災害や河川の増水に、11日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■広島市中区□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒1時間最大雨量50mm■広島市東区□大雨警報・土砂災害10日夜遅