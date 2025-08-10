気象台は、午後5時35分に、大雨警報（土砂災害）を日田市、宇佐市、九重町、玖珠町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】大分県・日田市、宇佐市、九重町、玖珠町に発表 10日17:35時点北部、西部では、土砂災害に警戒してください。北部では、低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■中津市□大雨警報・土砂災害11日夕方にかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水11日明け方にかけて警戒1