気象台は、午後5時33分に、洪水警報を二宮町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を平塚市、秦野市、伊勢原市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】神奈川県・二宮町に発表 10日17:33時点神奈川県では、11日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。東部では、11日明け方まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■平塚市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水11日明け方にかけて警戒