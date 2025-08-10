気象台は、午後5時32分に、大雨警報（土砂災害）を志免町、須恵町、桂川町に発表しました。また洪水警報を豊前市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】福岡県・志免町、須恵町、桂川町に発表 10日17:32時点福岡県では、11日昼前まで土砂災害に警戒してください。福岡、北九州、筑豊地方では、11日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■北九州市□洪水警報11日朝にかけ