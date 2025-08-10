気象台は、午後5時30分に、大雨警報（土砂災害）を下呂市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】岐阜県・下呂市に発表 10日17:30時点飛騨地方では、11日昼前まで土砂災害に、10日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■高山市□洪水警報10日夜遅くにかけて警戒■下呂市□大雨警報【発表】・土砂災害11日昼前にかけて警戒