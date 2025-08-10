[8.10 J2第25節](ハワスタ)※18:00開始主審:窪田陽輔<出場メンバー>[いわきFC]先発GK 23 佐々木雅士DF 2 石田侑資DF 4 堂鼻起暉DF 5 白井陽貴MF 7 石渡ネルソンMF 8 柴田壮介MF 24 山下優人MF 27 山中惇希MF 32 五十嵐聖己FW 28 キム・ヒョンウFW 38 熊田直紀控えGK 39 ジュ・ヒョンジンDF 17 山田裕翔DF 35 深港壮一郎MF 14 山口大輝MF 15 加瀬直輝MF 19 大西悠介MF 20 加藤悠馬FW 41 K. Tanaka監督田村雄三[ジュビロ磐田]