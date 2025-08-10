シベリア抑留でたおれた仲間の《遺書》を、驚嘆すべき方法で日本に持ち帰った男たちがいた──。二宮和也主演の映画『ラーゲリより愛を込めて』でも描かれた「奇跡の実話」を、戦後80年を記念して再掲載します(8/3〜8/15 毎日17時公開)。【マンガ】「ラーゲリ〈収容所から来た遺書〉」第1話を読む1951年になるとラーゲリ内の空気もいくぶん緩やかなものになり、日本との葉書の通信が許可された。山本幡男もシベリ