[8.10 J2第25節](ユアスタ)※19:00開始主審:傅明<出場メンバー>[ベガルタ仙台]先発GK 33 林彰洋DF 19 マテウス・モラエスDF 25 真瀬拓海DF 39 石尾陸登DF 44 井上詩音MF 6 松井蓮之MF 10 鎌田大夢MF 11 郷家友太MF 14 相良竜之介FW 9 エロンFW 59 小林心控えGK 21 梅田陸空DF 3 奥山政幸DF 5 菅田真啓DF 42 石井隼太MF 8 武田英寿MF 32 山内日向汰FW 20 グスタボFW 47 荒木駿太FW 99 宮崎鴻監督森山佳郎[徳島ヴォルティス]先