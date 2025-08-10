[8.10 J1第25節](Eピース)※18:30開始主審:Iván Arcides Barton Cisneros<出場メンバー>[サンフレッチェ広島]先発GK 1 大迫敬介DF 4 荒木隼人DF 19 佐々木翔DF 33 塩谷司MF 6 川辺駿MF 9 ジャーメイン良MF 13 新井直人MF 14 田中聡MF 39 中村草太MF 51 加藤陸次樹FW 17 木下康介控えGK 26 チョン・ミンギDF 3 山崎大地DF 15 中野就斗DF 37 キム・ジュソンMF 10 マルコス・ジュニオールMF 24 東俊希MF 35 中島洋太朗FW 4