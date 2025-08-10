セレッソ大阪は10日、釜本邦茂さんの訃報を受けて森島寛晃代表取締役会長のコメントを発表した。釜本さんは現役時代、C大阪の前身チームであるヤンマーディーゼルサッカー部でプレー。日本サッカーリーグ(JSL)で251試合202得点と活躍して得点王7回、アシスト王3回、年間優秀11人賞14回、年間最優秀選手賞7回(受賞歴は日本サッカー協会発表)の圧倒的な結果を残した。森島会長は「日本サッカー界を長年牽引されてきた偉大な存