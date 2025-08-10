山陽新幹線の一部区間で終日運転見合わせとなったことを知らせるJR博多駅の掲示板＝10日午後10日午後1時半ごろ、山口県の山陽新幹線新山口―新下関間で雨量が規制値に達し、運転を見合わせた。JR西日本は、雨が降り続き運転再開のめどが立たないとして、広島―博多（福岡）間の上下線で終日運転を取りやめると発表した。直通する東海道新幹線、九州新幹線も多くの列車が遅れ、お盆休みで行楽地や帰省先に向かう利用客の足が乱れ