Photo: haco 2024年7月14日の記事を編集して再掲載しています。 暑い夏。日差しや熱中症対策が必要ですが、その一方で冷房対策も必要な季節です。職場や店内などで寒すぎて辛いこと、ありますよね。一枚羽織るものを持とうと思っても、意外とこれが難しい。かさばるし、中に着ている服が袖がゆるめの服であることも多く、上から羽織るものの方が袖が細いと肩回りがもたついてしまうなんてこ