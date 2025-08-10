二階堂ふみ（30）とメイプル超合金カズレーザー（41）が結婚。10日、二階堂の公式HPとカズレーザーのSNSで発表された。2025年の芸能界は結婚の話題が相次いでおり、1月4日に女優の伊藤沙莉（31）が、劇作家の蓬莱竜太氏（49）と結婚したことを、自身がパーソナリティーを務めるインターネットラジオ番組「伊藤沙莉のsaireek channel」で発表。同25日にはEXILE、GENERATIONSの元メンバーでダンサーの関口メンディー（34）が誕生日の