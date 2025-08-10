お笑いトリオ、安田大サーカスのクロちゃん（48）が10日、自身のX（旧ツイッター）を更新。女優二階堂ふみとの結婚を発表したお笑いコンビ、メイプル超合金のカズレーザーをうらやんだ。クロちゃんは「カズレーザーずるいしん！！マジで、なんなのぉー(；ω；)ふみちゃーーーん！！！！」とポスト。嫉妬を隠さない投稿に「クロちゃんも早く幸せになって欲しいしん！」「出ました！！恒例の『ずるいしん！！』」などとコメントが集