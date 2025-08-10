広島、阪急（現オリックス）で強打者として活躍、引退後は名伯楽として数多くの打者を育て上げた水谷実雄さん（７７歳）＝元デイリースポーツ評論家＝が１０日午後２時５６分、兵庫県西宮市内の病院で、心不全により死亡したことが親族により伝えられた。葬儀は近親者のみで執り行われる。水谷さんが最後にユニホームを着たのは阪神タイガースの指導者として。２０１２年オフ、低迷した阪神から要請を受け、チーフ打撃コーチに