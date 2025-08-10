「ＤｅＮＡ（降雨中止）巨人」（１０日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡは雨天のため１７時１０分、試合中止を発表した。この日、横浜市では昼過ぎから雨が降り注ぎ、夜にかけてさらに悪くなる予報が出ていた。巨人・阿部監督は中止決定後、「恵みの雨になりましたって言うしかないよね。赤星は一回飛ばす」と先発ローテ再編を示唆。１１日から本拠地に戻って中日を迎え撃つが「３つなんとか勝てるように頑張ります」と語った。