津山市勝間田町の城東津山シネマで９日、「美作ノ国演技塾」の開校式が開かれました。津山市、真庭市、奈義町など「美作の国」を舞台にした映画の製作を目指すプロジェクトの一環として開校したもので、岡山市・津山市・県外などから映画俳優を志す約25人が参加します。演技指導は、この映画の監督を務める美作市・林野高校出身の大谷健太郎さんが行います。 大谷監督は身振り手振りを交えながら約３時間指導し、塾生たちはメモ