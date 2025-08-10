発達支援施設の子どもたちに地震など災害から身を守ることの大切さを学んでもらおうと、焼津市の防災学習室「しえーる」で、地震の揺れなどを体験学習しました。これはカムチャツカ半島で起きた地震で遠く離れた日本でも津波警報が出されるなど、各地で災害が相次いでいることから、避難の大切さなど防災を考えるきっかけにしようと藤枝市の発達支援福祉施設「クルール」が行ったものです。4日、焼津市の防災学習室「