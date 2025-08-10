映画のタイトルを中国語で表すとどう書く？「なるほど！」と意外な発見があるかも！中国語で「熊與弓」の意味は？中国語で「熊與弓」と表す映画はなんでしょうか？ヒントは、イギリスが舞台の物語です。いったい、中国語で「熊與弓」と表す映画とは……？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「メリダとおそろしの森」でした！「メリダとおそろしの森」とは、弓矢を手に森や野山を駆