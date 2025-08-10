◇パ・リーグ日本ハム0―1ソフトバンク（2025年8月10日みずほペイペイＤ）日本ハムは3連敗。ソフトバンクとの首位攻防戦にも2連敗を喫した。エース伊藤大海は8回4安打と好投したが、3回に近藤健介に許した左中間への適時二塁打が痛恨だった。打線はモイネロの前に3安打で零敗を喫した。以下、新庄剛志監督（53）との一問一答。――モイネロに完封を許す「想像していましたけどね、こういう展開になるのは。まあ