なぜ日本は太平洋戦争に負けたのか。日本海軍史研究者で大和ミュージアム館長の戸高一成さんは「昭和17年に起きたミッドウェー海戦での敗北は、太平洋戦争のターニングポイントになった。日本海軍は余裕で勝てると思っていたが、結果的に空母4隻と200機以上の航空機を失って敗北した。この敗北には、旧日本軍の問題点が詰まっている」という――。（第2回）※本稿は、戸高一成『日本海軍 失敗の本質』（PHP新書）の一部を再編集し