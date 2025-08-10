12月13日からインドネシア・ジャカルタで開催される「第2回アジア甲子園大会2025」の記者発表会が10日、甲子園歴史館で行われた。アジア甲子園は、インドネシア、マレーシア、シンガポール、フィリピンの4カ国の東南アジア対抗戦で行われ、14チーム、計252選手が参加する。ゲスト登壇した工藤公康氏は、「アジア甲子園が、日本で将来的に野球をやりたいという選手が増えるきっかけになれば」と力を込めた。アジア甲子園大