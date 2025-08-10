日本代表としてワールドカップに2度出場した大久保嘉人氏。191ゴールのJ1通算最多得点記録を樹立した名ストライカーは、J1史上最多のイエローカードと日本人1位のレッドカード数も記録した。43歳になった大久保氏は、今年4月に家族とともにスペインへ移住。同氏は、2005〜2006年にスペインのマジョルカでプレーした経験があり、現在は息子さんたちがスペインでサッカーに励んでいる。その大久保氏は、2日に行われた古巣ヴィッセル