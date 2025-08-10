ドイツの高級車メルセデス・ベンツのコマーシャルに、小学生時代からの幼馴染である三笘薫（ブライトン）と田中碧（リーズ）が登場し、ファンを沸かせた。メルセデス・ベンツ日本は、日本代表コンビが別々に運転するシーンなどをまとめたメイキングムービーや画像を公開。川崎市のさぎぬまサッカークラブ時代から共にプレーし、「鷺沼兄弟」とも呼ばれている２人の共演に、ファンからは次のような声があがった。 「鷺沼兄