18時00分試合開始予定だったロッテ−オリックス（ZOZOマリンスタジアム）は、天候の回復が見込めないため、17時20分に雨天中止を発表した。先発はボスが予定されていた。試合前練習は雨が降っていたため、室内練習場で行われていた。